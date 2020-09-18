Стартовала активная фаза строительства «Арены Омск»

На месте строительства хоккейной «Арены Омск» состоялась закладка капсулы, символизирующей начало активной фазы возведения нового ледового комплекса ХК «Авангард». Работы стартовали в июне 2020 года, сейчас завершается нулевой цикл — подготовка к созданию фундамента.

Новый ледовый дворец станет домашней ареной омского клуба и частью хоккейной инфраструктуры города наряду с академией «Авангард» и сетью открытых ледовых площадок. Кроме того, арена будет площадкой проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в декабре 2022 – январе 2023 годов.

Строительство «Арены Омск» осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области.

«”Арена Омск” является предметом повышенного внимания. Для нас этот проект — это и участие в качестве партнера в создании современной инфраструктуры в Омской области, и демонстрация того, что сегодня все вместе — государство, бизнес-партнеры, руководители субъектов федерации — могут и должны делать все необходимое для того, чтобы наша страна гордилась своими спортсменами. Новый проект аккумулирует самые современные технологии по уровню комфорта, доступности и условий, которые созданы», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В концепции новой арены был учтен опыт лучших современных спортивных сооружений мира: двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад», — сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Площадка сможет трансформироваться для соревнований по различным видам спорта, концертов и других массовых мероприятий. Отдельное внимание уделят созданию общественного пространства вокруг спортивного объекта.

Губернатор Омской области Александр Бурков, что в первую очередь сдача этого объекта в срок важна для России, потому что на данной площадке будет проводиться часть игр мирового чемпионата среди молодежных команд в 2022-2023 годах. Но для Омска и омичей это в первую очередь возвращение любимой команды «Авангард» на Родину, а с возвращением команды омичи получают и знаковое здание — современный, высокотехнологичный спортивный объект.

«Омск исторически всегда жил хоккеем, дышал хоккеем, и практика показывает, что после игр команды «Авангард» у нас даже повышалась производительность труда на наших производственных объектах. Это говорит о том, что сегодня омичи и «Авангард» — это одно целое. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы вернуть Омску почетное звание хоккейной столицы России», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Ледовая арена станет крупнейшим инфраструктурным проектом корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью» в регионах деятельности.

«Завершение строительства высокотехнологичного и комфортного ледового комплекса позволит сформировать в Омске современный хоккейный кластер, включающий профессиональный клуб, новейшую вместительную арену, детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок, которая на сегодня уже объединяет 35 хоккейных коробок. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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