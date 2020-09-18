Детальные 3D-модели строящихся в Омске и Новосибирске ледовых арен появятся на картах 2ГИС в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В геосервисе также можно будет увидеть прямую трансляцию строительства этих спортивных объектов.

Такая возможность стала одним из первых результатов сотрудничества организаторов МЧМ-2023 — АНО «Исполнительная дирекция МЧМ–2023» (Новосибирск), БУ ОО «Дирекция спортмероприятий» (Омск) — и геосервиса 2ГИС. 17 сентября в головном офисе 2ГИС стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

«Мы сделаем так, чтобы болельщикам было легко ориентироваться как внутри спортивных комплексов, так и в городской инфраструктуре чемпионата — например, добавим на карту специальные автобусы для болельщиков», — сказала президент компании 2ГИС Вера Гармаш.

В ближайшее время в 2ГИС появятся детальные 3D-модели будущих ледовых арен в Новосибирске и Омске и возможность следить за ходом строительства спортивных объектов. В Новосибирске 3D-модель на днях уже появилась на карте, а в Омске запустили видеотрансляцию строительства. Ближе к первенству мира, старт которого намечен на 22 декабря 2022 года, в 2ГИС появятся бесплатные автобусы для болельщиков, детальные схемы арен и инфраструктуры вокруг них, специальные маршруты для жителей и гостей городов.

Учитывая то, что в Новосибирске и Омске соберутся не только российские болельщики и молодые хоккеисты, но и гости и спортсмены из-за рубежа, карты Новосибирска и Омска в 2ГИС к старту турнира будут переведены на английский язык.

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