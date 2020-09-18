Из-за коронавируса три школы в Иркутской области закрыли на карантин

В трех школах Иркутской области в течение двух недель, начиная 18 сентября, занятия будут проводиться дистанционно. В этих общеобразовательных учреждениях объявлен карантин в связи с новыми случаями коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«В трех школах выявлены заболевшие COVID-19. Эти школы закрыты на карантин. Образовательный процесс переведен в режим дистанционного обучения на две недели», — приводятся в сообщении пресс-службы слова исполняющей обязанности министра образования Иркутской области Елены Апанович.

С 1 сентября все школы Иркутской области, которые весной из-за пандемии уходили на дистанционный формат обучения, вернулись к очному режиму работы. По истечении двух недель три учреждения общего образования вынуждены были вернуться к весеннему, закрытому формату. Всего на сегодня в Иркутской области подтверждено 18 139 случаев заражения. 16 140 человек выздоровели, 211 умерли.

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