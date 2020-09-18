В день Академгородка новосибирцам проведут автобусные экскурсии

День Академгородка пройдёт в Новосибирске 20 сентября. В программе праздника – кинопоказы, мастер-классы и экскурсии по Верхней зоне для всех желающих.

Экскурсионные автобусы будут отходить от Дома учёных каждый час с 12 до 17 часов. Кроме того, 20 сентября пройдёт церемония гашения памятных открыток. Их «заверят» специальным штемпелем с символикой Дня Академгородка, который к празднику подготовила «Почта России».

Также в программе – детская фотовыставка, интерактивная арт-прогулка, мастер-классы и показательные выступления фитнес-клубов, а также кино под открытым небом. Гостям праздника покажут документальные ленты «Где-то есть город» и «Генералы в штатском. А.М. Лаврентьев». Все эти мероприятия пройдут на площадке ДК «Академия» в течения дня.

Кроме того, в 15 часов на летней сцене культурного пространства «Юность» начнётся программа творческой молодёжной площадки AkademArt.

Помимо этого, до 27 сентября в Академгородке пройдёт ещё ряд праздничных мероприятий. Среди них – экскурсии по научно-исследовательским институтам Новосибирского научного центра и выставка, посвящённая академику Лаврентьеву.

Напомним, 19 ноября в Новосибирске отметят 120-летие со дня рождения основателя Академгородка Михаила Лаврентьева. Подготовка к юбилейной дате началась ещё в июле. Предполагается, что в программу праздничных мероприятий войдут лекции, дискуссии, обсуждение стратегии развития «Академгородок 2.0», а также экскурсии, выставки и бардовский фестиваль.

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