Виртуальный оператор связи «СберМобайл», входящий в экосистему Сбербанка, получил международную премию MVNO Awards в номинации Most Innovative MVNO («Самый инновационный MVNO»), став первым российским обладателем этой международной награды.

MVNO Awards — международная премия для виртуальных операторов сотовой связи, которая традиционно вручается на MVNOs World Congress с участием свыше 100 лидеров индустрии со всей планеты — крупнейшем событии в отрасли. В 2020 году премия состояла из 11 номинаций, на которые претендовали MVNO (Mobile Virtual Network Operator), MNO (Mobile Network Operator) и MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).

«Всего за пару лет «Сбермобайл» вышел на лидирующие позиции среди российских MVNO и стал неотъемлемым элементом нашей экосистемы, с которым тесно интегрированы многие сервисы группы «Сбербанк», — прокомментировал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. — Важнее всего то, что компания ориентируется на самые современные технологии и всегда стремится дать своим клиентам максимум возможного по оптимальным тарифам. Я от всей души поздравляю нашу дочернюю компанию с международным признанием и желаю коллегам и дальше развиваться столь же динамично, задавая новый стандарт работы MVNO в нашей стране».

«Мы запустили проект «СберМобайл» ровно два года назад, и награда «Самый инновационный MVNO» подвела итог продуктивной работы команд «Сбербанк-Телекома» и Сбербанка, — добавил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. — Нам удалось заложить прочный фундамент для дальнейшего успеха на высококонкурентных рынках мобильной связи и интернета вещей».

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