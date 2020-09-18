Предприятие «Ключевского элеватора» в Алтайском крае вновь пошло с молотка

Имущество сельхозпредприятия «Западное» ныне обанкротившегося ОАО «Ключевский элеватор» в Алтайском крае в очередной раз выставлено на торги. Стартовая цена – 235,2 млн рублей.

На этот раз на продажу выставлено основное имущество предприятия. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, планируется реализовать 47 лотов, в том числе залоговое имущество Россельхозбанка стоимостью 132,6 млн руб.

В качестве лотов выставлены земельные участки, производственные помещения молочной фермы, оборудование, автопарк и т.д. Хозяйство расположено в райцентре Ключи, а также в сёлах Васильчуки и Платовка Ключевского района.

Торги пройдут в форме публичного предложения. Заявки будут принимать с 21 сентября по 23 октября.

Ранее имущество предприятия выставлялось на продажу семь раз. В ходе торгов удалось реализовать несколько лотов, однако основное имущество до сих пор не продано.

В феврале 2016 года холдинг «Ключевской элеватор» был признан банкротом. В мае этого же года компания пыталась своё банкротство оспорить, но безуспешно.

При этом в марте 2016 года гендиректор акционерного общества и экс-депутат заксобрания Алтайского края Юрий Титов был признан виновным в совершении ряда преступлений (уклонение от уплаты налогов и сокрытие денежных средств), однако его амнистировали. В 2017 году Титов вновь попал под суд – в августе его признали виновным в пособничестве в растрате, приговорив к 5,5 годам лишения свободы.

По данным агентства «Интерфакс», на момент введения конкурсного производства в отношении «Ключевского элеватора» Юрию Титову принадлежало 72,96% уставного капитала холдинга, а его бывший жене Наталье – 18,49%. В июне 2016 года Алтайский арбитражный суд признал супругов банкротами по инициативе Сбербанка.

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