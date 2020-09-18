Избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял присягу

Согласно результатам голосования с 11 по 13 сентября, губернатором Иркутской области стал Игорь Кобзев. Избранный глава региона принял присягу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, избранный в результате голосования на минувших выходных, принял присягу на верность народу, конституции РФ и уставу региона. Церемония прошла на заседании заксобрания области в пятницу, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

Во время голосования с 11 по 13 сентября в Иркутской области прошли досрочные выборы губернатора. Предыдущий глава региона Сергей Левченко ушёл в отставку по собственному желанию в декабре 2019 года. Врио губернатора был назначен Игорь Кобзев, который к этому моменту являлся заместителем главы МЧС, главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Самовыдвиженец Игорь Кобзев набрал на выборах 60,79% голосов (369 тыс. 759), одержав победу. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Михаил Щапов, он набрал 25,5%, или 155 тыс. 66 голосов, на третьем – Геннадий Щадов (КПСС) с 4,33%, или 26 тыс. 345 голосов. Другие кандидаты в губернаторы – Лариса Егорова (СР) и Андрей Духовников (ЛДПР) – набрали 4,13% и 2,6% голосов соответственно.

Явка на выборах в Иркутской области составила 32,63%.

Ранее сообщалось о том, что в интернете якобы появились предложения о продаже голосов на выборах губернатора Иркутской области. По непроверенным данным, обнаружились скриншоты переписки, где избирателям пообещали заплатить за голос в пользу конкретного кандидата. Однако эта информация оказалась фейком.

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