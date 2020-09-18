Группа компаний «Автолига» Игоря Кошкина стала официальным дилером китайского бренда Haval в Новосибирске. Информация об этом размещена на сайте дистрибьютора китайской марки.

Основанная Игорем Кошкиным группа компаний «Автолига» на сегодня является официальным дилером УАЗ, Ford, Peugeot, Citroen, Isuzu, FAW, Chery в Новосибирске. Бренд Haval расположился на территории действующего автокомплекса на Богдана Хмельницкого. Продажи автомобилей этой марки уже стартовали.

На сегодня у Haval уже есть официальный дилер в Новосибирске. Весной 2019 года свой салон открыла компания «Сибтрансавто», также официально представляющая в городе китайские бренды Changan и Lifan. Дилерский центр располагается на улице Петухова на левом берегу Новосибирска.

Напомним, что китайская марка Haval основана в 2013 году и является частью группы компаний Great Wall. Продажи автомобилей Haval в России начались летом 2015 года. В 2016 году в целом по стране было реализовано 848 автомобилей, год спустя уже 1894 автомобиля, в 2018 году — 3213 автомобиля, в 2019 году Haval впервые преодолел отметку в 10 тысяч автомобилей, а в 1 полугодии 2020 года, по данным АЕБ, было продано 6663 автомобиля. В 2019 году был запущен завод Haval в Тульской области. Инвестиции в его открытие составили около 500 млн долларов. Завод общей площадью 2,16 млн кв. м. включает цех штамповки, сварки , окраски и сборки. Мощность завода — 80 тыс. автомобилей ежегодно.

Дилерская сеть Haval в Сибири на сегодня охватывает Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск. По данным «Автостат.Инфо» в 1 полугодии 2020 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 475 новых автомобилей Haval (+191,4%). Бренд занимает второе место по этому показателю среди китайских марок, уступая только Chery. Непосредственно в Новосибирской области в 1 полугодии было поставлено на учет 65 новых автомобилей Haval (+282,4%). Линейка марки в России, согласно официальному сайту, на сегодня состоит из 5 моделей.

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