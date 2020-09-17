Мэр Локоть рассказал, что думает об оппозиции в новосибирском горсовете

В новосибирский горсовет по итогам прошедших выборов попали четыре самовыдвиженца из независимой оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Мэр Анатолий Локоть сообщил, что он думает о новой политической силе в представительном органе.

Как отметил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 17 сентября, окончательные итоги выборов новосибирские депутаты ещё не подвели, однако он высказался о представителях оппозиции, которые были избраны в горсовет.

«Когда в законодательный или исполнительный орган власти попадают люди, плохо знакомые с конкретикой жизни города, с конкретными проблемами, совсем без наказов, им затруднительно будет представлять и защищать интересы новосибирцев. Им потребуется значительное время, чтобы ознакомиться с проблематикой города Новосибирска», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, 4 самовыдвиженца в составе горсовета из 50 депутатов представили коалицию «Новосибирск 2020»: Антон Картавин (округ №25), Хельга Пирогова (округ №40), Светлана Каверзина (округ №46) и Сергей Бойко (округ №49).

Мэр также сообщил, что на предстоящей сессии горсовета предстоит провести все организационные процедуры, в том числе определить количество и состав комиссий.

«Сессия окончательно определит структуру Совета депутата Новосибирска», — отметил мэр.

Кроме того, Анатолий Локоть рассказал, что на сессии Совета депутатов в октябре планируется рассмотреть состояние городского бюджета после ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также начать формировать бюджет на следующий год и обсудить подготовку к зиме.

Ранее единоросс Евгений Яковенко записал видео, в котором назвал представителей оппозиции в горсовете «пятой колонной», а депутата Сергея Бойко – предателем Родины. После этого Бойко сообщил о намерении обратиться в комитет по депутатской этике по факту появления в соцсетях скандального ролика.

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