Ачинский городской суд, где рассматривается дело обвиняемого в халатности главы района Евгения Розанчугова, избрал меру пресечения. Чиновника не стали арестовывать, ограничившись запретом определенных действий до 15 октября, сообщается на сайте краевого суда.

«Суд постановил избрать в отношение подсудимого меру пресечения в виде запрета определенных действий на 28 суток (до 15 октября включительно)», — отметили в суде.

Кроме этого, Ачинский суд вынес решение, обязывающее администрацию района расторгнуть с сиротами договоры соцнайма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье. Напомним, согласно предварительной версии следствия, в 2016-2018 годах по личному распоряжению Розанчугова в рамках исполнения муниципальных контрактов во время приобретения квартир для выпускников детских домов, не была проведена экспертиза жилых помещений. В итоге администрацией района были куплены восемь квартир более чем на 6,7 млн рублей, полностью непригодные для постоянного проживания.

Еще одно дело в отношении 59-летнего главы района, которое, также находится в судопроизводстве, касается ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Со своей текущей должности чиновник не снят. В администрации пока отказываются от комментариев журналистам.

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