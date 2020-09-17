В новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. Ученые провели оценку безопасности вакцины, а также высчитали, сколько времени после прививки будет действовать иммунитет к COVID-19.

Центр «Вектор» завершил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.

«Безвредность вакцины проверяется в первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», – отметил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в прямом эфире Роспотребнадзора в Instagram.

При этом, как подчеркнул ученый, отдаленные последствия вакцинации от коронавируса будут известны только после завершения третьего этапа клинических испытаний.

После прививки иммунитет к коронавирусу будет действовать не меньше полугода, сообщил Александр Рыжиков, а единственным недостатком прививки назвал временную болезненность в месте инъекции у некоторых пациентов.

Напомним, ранее в центре «Вектор» уже рассказывали о появлении антител к коронавирусу у первых вакцинированных.

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