Открытию новой линии по сортировке мусора в Новосибирске мешают должники – мэр Локоть

Новая мусоросортировочная линия на левом берегу откроется в Новосибирске после того, как региональный оператор рассчитается с МУП «Спецавтохозяйство». В 2020 году муниципальное предприятие уже запустило такую линию на Гусинобродском полигоне.

На пресс-конференции 17 сентября мэр Анатолий Локоть сообщил, что открытие новой линии мусоросортировки в районе полигона «Левобережный», которое анонсировалось ещё в августе, задерживают долги регионального оператора перед МУП «Спецавтохозяйство». Мэр подчеркнул, что регоператор должен муниципальному предприятию «очень серьёзные деньги».

При этом, по словам Локтя, других серьёзных препятствий для запуска линии нет.

«Наше предприятие способно закупать эту технику и развивать именно эти технологии. Самая основная проблема на сегодняшний день – это долги перед МУП «САХ», — сообщил Анатолий Локоть.

Аналогичная линия сортировки мусора была открыта на Гусинобродском полигоне в марте. Предполагается, что она улучшит систему сортировки ТКО и повысит безопасность эксплуатации действующего полигона. Как отметили тогда в правительстве Новосибирской области, в регионе дорабатывается концессионное соглашение по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, пока же для решения проблем с сортировкой мусора вводятся небольшие мобильные линии.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.