Бердские депутаты запретили горожанам держать коров

На 38-й сессии городского совета депутатов Бердска рассмотрели новые правила землепользования и застройки. Народные избранники решили оставить запрет на содержание крупного рогатого скота и установку сараев для животных.

Сессия прошла 17 сентября. Как пояснил на заседании депутат горсовета Бердска Николай Сычёв, раньше Бердск был разделён на две части. Одна из них предусматривалась для индивидуальной усадебной застройки, другая позиционировалась как зона городского типа. Теперь же эти части объединены в единую зону индивидуального жилого строительства.

«Сразу выпало понятие, где разрешалось стройка сараев для скота и птиц. Теперь, кто имеет скотину, уже не может развивать свое хозяйство», — цитирует депутата «Курьер. Среда. Бердск».

Сычёв подчеркнул, что в своих домах проживает 49% бердчан. В то же время, в новых правилах землепользования не прописана возможность содержания полей для выпаса коров, а 320 домов перевели в новую зону застройки, где нельзя строить сараи для скота.

Депутат предложил внести в законопроект поправку, которая позволит жителям иметь пристройку для крупных животных. Однако коллеги его не поддержали.

«Мы считаем, что у Бердск — округ городского типа. Сегодня ещё есть поля для выгула, но со временем они будут застроены многоэтажными домами», — заявила заместитель председатель комитета по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительтсву, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Елена Белова.

Ранее сообщалось о том, что мэр Бердска Евгений Шестернин отказался однозначно отвечать на вопрос о своей отставке.

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