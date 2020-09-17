Мэрия Новосибирска призовёт к порядку арендаторов территорий с неухоженными остановками

Власти Новосибирска ведут переговоры с арендаторами территорий, на которых расположены аварийные остановки общественного транспорта. Предпринимателей призывают привести остановочные пункты в порядок.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 17 сентября.

«Сегодня мы находимся в контакте с теми предпринимателями, которые получили в своё время право на аренду территорий с тем, чтобы их вернуть к актуальности приведения в порядок остановочных пунктов. Будем продолжать работу», — сказал мэр.

Анатолий Локоть отметил, что состояние остановочных пунктов в Новосибирске в целом неудовлетворительное. В частности, речь идёт о козырьках и навесах. Всего же в городе более 2 тыс. остановок общественного транспорта, при этом за счёт городского бюджета ежегодно обновляются лишь 20-30, сообщил мэр.

Локоть также напомнил, что муниципалитет подписал концессию об установке в городе «умных остановок». По мнению мэра, это отчасти решит проблему с аварийными остановочными пунктами.

«Умные остановки – это не только внешний вид. Это ряд сервисов для удобства пассажиров, которые могут подключиться и к интернету, и в онлайн-режиме получить информацию о движении транспорта. В отношении других остановочных пунктов будем планомерно работать дальше, но наведение порядка здесь необходимо, об этом говорят большинство новосибирцев», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в начале сентября мэрия Новосибирска подписала концессию об установке 250 «умных остановок». Внутри павильонов предусмотрены «тревожная кнопка», бесплатный Wi-Fi, зарядка для телефонов, система, информирующая о движении транспорта, и другие полезные сервисы.

Объём инвестиций по концессии составит более 250 млн руб. В муниципалитете заявили, что документ не предполагает сноса нестационарных торговых объектов, на что неоднократно жаловались предприниматели во главе с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Однако в Ассоциации малоформатной торговли решают вопрос о законности сноса киосков, в том числе в результате будущей реализации концессии, через прокуратуру.

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