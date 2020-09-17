В Томске открылись кинотеатры, театры, концертные залы и дома культуры

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, снял ограничения с учреждений культуры. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы. Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы на сайте работа.томск.рф», — прокомментировал губернатор.

Во время работы все учреждения культуры будут обязаны следовать ряду требований. А именно: не заполнять залы более 50 %, рассаживать зрителей в шахматном порядке, проверять температуру на входе, обязательно использовать маски.

Буквально за несколько дней до открытия кинотеатров оперативный штаб разрешил проводить в заведениях общепита свадьбы, дни рождения, поминки и другие подобные мероприятия, но при условии, что речь идет не более о 50 гостях.

Напомним, что уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов ранее обращался к полпреду в СФО Сергею Меняйло с просьбой разрешить работу театров, кинотеатров и концертных залов до 1 октября. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановления о возобновлении работы театров, кинотеатров и концертных залов с 12 сентября.

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