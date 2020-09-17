Новосибирская ЛДПР окончательно распределила списочные мандаты в областное Заксобрание.

ЛДПР по итогам голосования за партии получили шесть мест в региональном парламенте. В предыдущем созыве фракция насчитывала 4 человека. Областной список возглавлял лидер партии Владимир Жириновский. Также по результатам выборов облизбирком отдал место в парламенте Евгению Лебедеву, но он переизбрался в горсовет Новосибирска.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» координатор новосибирского отделения ЛДПР Александр Щербак, в ходе внутрипартийных процедур решено, что «вакантные» мандаты перейдут доценту Новосибирского государственного педагогического университета, помощнице депутата Госдумы Дмитрия Савельева Наталии Красовской и депутату горсовета Черепанова, помощнику регионального парламентария Олега Суворова Евгению Шаблинскому.

Ранее «КС» сообщал, что остальные списочные мандаты достаются «номеру два» регионального списка партии Александру Щербаку, маслянинскому депутату, бывшему помощнику депутата Ильи Полякова Роману Казакову, депутату горсовета Черепанова, другому экс-помощнику Ильи Полякова Анастасии Александровой и депутату Заксобрания 6 созыва Олегу Суворову.

По итогам выборов в Заксобрание ЕР набрала 38,1 %, у КПРФ – 16,6%, у ЛДПР – 13, 6, «Новые люди» набрали 6, 9 %, СР – 6, 1 %, у «Партии пенсионеров» – 5, 7.

Таким образом, у «Единой России» 18 «списочных» мест и 27 одномандатных. Фракция единороссов предварительно состоит из 46 человек, так как к ней уже примкнул самовыдвиженец главный врач поликлиники 27 Александр Калиниченко. В прошлом созыве во фракции было 49.

У КПРФ 6 одномандатных побед и 7 списочных мандатов. Фракция сокращается с 17 до 13 человек. Три «списочных» мандата у новичков на избирательном поле «Новых людей». По два у «Справедливой России» (у СР было 4 представителя) и новичков в Заксобрании «Партии пенсионеров». Двое представителей «Родины» прошли по одномандатным округам.

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