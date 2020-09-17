Масочный режим: за или против?

Марина Цурмаст
 
Масочный режим: за или против

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в середине сентября подтвердил намерение сохранить обязательное ношение масок в общественных местах в регионе до весны 2021 года. Предлагаем вам принять участие в опросе.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Как вы относитесь к масочному режиму в Новосибирской области?
  • Я не против сохранения масочного режима в течение месяца-двух, поскольку это помогает остановить распространение инфекции (100%)
  • Я против ношения маски, потому что считаю это бесполезным и неудобным (0%)
  • Равнодушен к этому вопросу, поскольку редко пользуюсь общественным транспортом и услугами заведений, где требуют соблюдать масочный режим (0%)
  • Полностью согласен с тем, что обязательное ношение масок в общественных местах следует оставить до весны 2021 года (0%)
  • свой вариант (в комментариях) (0%)
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