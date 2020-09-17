Масочный режим: за или против?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в середине сентября подтвердил намерение сохранить обязательное ношение масок в общественных местах в регионе до весны 2021 года. Предлагаем вам принять участие в опросе.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Как вы относитесь к масочному режиму в Новосибирской области?
- Я не против сохранения масочного режима в течение месяца-двух, поскольку это помогает остановить распространение инфекции (100%)
- Я против ношения маски, потому что считаю это бесполезным и неудобным (0%)
- Равнодушен к этому вопросу, поскольку редко пользуюсь общественным транспортом и услугами заведений, где требуют соблюдать масочный режим (0%)
- Полностью согласен с тем, что обязательное ношение масок в общественных местах следует оставить до весны 2021 года (0%)
- свой вариант (в комментариях) (0%)