Арбитраж вернул в конкурсную массу банкротящегося новосибирского «Сибмоста» акции предприятия

Арбитражный суд Новосибирской области в рамках банкротной процедуры бизнесмена Альберта Кошкина отменил сделку по продаже акций основанной им компании «Сибмост» московскому ООО «Сибмост Групп», аффилированному с АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Решение было вынесено накануне, в среду и опубликовано на сайте арбитражного суда новосибирской области. Как следует из документа, договор купли-продажи акций АО «Сибмост», заключенный осенью 2017 года между основателем компании Альбертом Кошкиным и ООО «Сибмост Групп» признан недействительным. 104 тыс. 559 акций компании возвращены в конкурсную массу банкротящегося предприятия.

Напомним, признать банкротами совладельцев компании «Сибмост» Владислава Кошкина и Альберта Кошкина в июле 2017 года потребовал «Экспобанк». Позднее в число кредиторов вошли «Сбербанк», «Финансовая корпорация Открытие», «Банк Акцепт», «Альфа-Банк», а также частное лицо. Общая сумма долга Альберта Кошкина с учетом пеней составляла более 3 млрд рублей. В АО «Сибмост» сейчас идет процедура конкурсного производства.

Акции своей компании «Сибмост» бизнесмены Кошкины продали московскому ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (позднее «Сибмост Групп») в начале 2017 года. Сделку весной 2018 года оспорила занимавшая тогда должность арбитражного управляющего Альберта Кошкина Вероника Мещан. По ее данным, бизнесмен продал акции «Сибмоста», номинальной стоимостью около 10,5 млн рублей за 92 копейки.

Как следует из решения арбитража, право требования ООО «Сибмост Групп» с АО «Сибмост» долга в размере 92 копеек также восстановлено.

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