Весовой контроль грузового автотранспорта планируют ввести в Новосибирске к концу осени

Мэрия Новосибирска ведёт переговоры с ГИБДД, чтобы ввести весовой контроль грузовых автомобилей для предотвращения разрушения дорожного плотна. Все формальные вопросы предполагается решить к окончанию сезона ремонта дорог.

Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

«Проведены все конкурсные процедуры, победили у нас два подрядчика, которые готовы поставить необходимое оборудование, персонал, чтобы проводить весовой контроль грузовых автомобилей. Весь вопрос в координации действий с ГИБДД. Пока переговоры ведутся», — сообщил Анатолий Локоть.

По словам мэра, начать контроль за весом автотранспорта в Новосибирске предполагается к окончанию сезона ремонта дорог.

Ранее сообщалось об обновлении пунктов весового контроля в районах Новосибирской области. В 2019 году тендер на эти работы выиграла компания «Ростелеком».

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