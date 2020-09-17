На инфраструктуру ТОР в Линёво Новосибирской области выделят более 400 млн рублей

Фонд развития моногородов выделит около 430 млн рублей на строительство инфраструктуры пяти площадок инвестпроектов территории опережающего развития в Линёво Новосибирской области. На эти средства планируется организовать газо-, водо- и электроснабжение, а также водооотведение.

Кроме того, на площадках построят подстанцию и автомобильные дороги, сообщили в пресс-службе фонда.

«Для инвесторов это возможность снизить общую стоимость проекта и запустить производство быстрее в разы. Для жителей — новые перспективы по трудоустройству, возможности реализовать себя в родном городе», — отметила генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

На площадках, где подготавливают инфраструктуру, откроется обувная фабрика группы компаний «Обувь России», станция техобслуживания тяжёлой и грузовой техники ООО «Сириус», производство металлоконструкций группы «Ависта модуль инжиниринг». Кроме того, здесь будут реализованы инвестпроекты по производству солей и редкоземельных металлов (ООО «ЦТ Лантан» и АО «СКТБ Катализатор»), а также пищевого оборудования (ООО «СибТехАрм»).

Предполагается, что в рамках реализации инвестпроектов будет создано более 300 новых рабочих мест, а объём инвестиций составит около 840 млн руб.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, из бюджета региона на подготовку площадок для резидентов ТОР выделено более 80 млн руб. В 2018 году на эти цели было направлено 40 млн руб., в 2019 – 42 млн руб.

Напомним, статус территории опережающего развития посёлок Линёво получил в 2018 году. Помимо Линёво, территорией опережающего развития в Новосибирской области в 2019 году официально стал посёлок Горный.

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