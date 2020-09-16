Сергей Бойко хочет пожаловаться на видео о «представителях «пятой колонны» в новосибирском горсовете

Представитель независимой коалиции «Новосибирск 2020», депутат горсовета Сергей Бойко намерен обратиться в комиссию по депутатской этике. Он собирается пожаловаться на видео единоросса Евгения Яковенко, где тот выступил с резкими высказываниями в адрес оппозиционных коллег.

Помимо прочего, в своём ролике Яковенко назвал Бойко «предателем Родины». О своём намерении оппозиционный депутат сообщил на странице в Facebook.

«Есть базовая этика и даже этикет по отношению к членам организации в которой работаешь. Как обращаться, как реферировать? (…) По факту этого видео обращусь в комиссию по депутатской этике. Если скажут, что это норма и так и надо — ок, так и будем с ними» — написал Бойко в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Депутат также сообщил, что, по его мнению, Яковенко украл мандат у его соратника, представителя независимой коалиции Вячеслава Якименко. Кроме того, Бойко напомнил «факты» о коллеге из горсовета, которые ранее озвучил в своём фильме оппозиционный политик Алексей Навальный. Между тем, сам единоросс нашёлся, что ответить на обвинения Навального.

«Чувак с часами за миллионы рублей и детьми живущими за границей рассказывает про патриотизм. Ну-ну», — написал Бойко.

Напомним, на округе №35, где баллотировались единоросс Евгений Яковенко и представитель независимой коалиции, 19-летний студент Вячеслав Якименко, выявили фальсификацию. В книге избирателей обнаружился список военных курсантов, которые проголосовали не по месту прописки. В результате большинство голосов досталось оппозиционеру, однако, после пересмотра результатов процедуры мандат получил Яковенко.

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