Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с участниками долевого строительства и членами ЖСК недостроенных многоквартирных домов №№378/1 и 378/2 (стр.) по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.

Напомним, ранее со стороны части дольщиков этих объектов прозвучали опасения относительно того, что в Новосибирской области не предусмотрено региональное софинансирование достройки этих домов – а только на условии софинансирования регионом могут быть получены средства из федеральной публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – ППК Фонд).

Андрей Травников подчеркнул: софинансирование на строительство проблемных объектов в областном бюджете есть, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли соответствующие поправки в бюджет ещё в декабре 2019 года. «На 2020-2022 годы в бюджете региона на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. При этом, мы сняли средства с других статей расходов для того, чтобы подтвердить софинансирование со своей стороны в такой большой сумме. Под эти средства мы направили заявку в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 31 дом. На сегодня в высокой степени готовности – 19 домов. По четырём домам из этих 19 решение Наблюдательного совета ППК фонда ожидается в самое ближайшее время. Ещё по 15 домам, в том числе по вышеупомянутым адресам по ул. Дуси Ковальчук, вопрос рассматривается набсоветом фонда. Документы по остальным объектам находятся в стадии подготовки под контролем правительства Новосибирской области. Кроме этих 800 миллионов рублей, правительство региона ежегодно тратит на решение проблем дольщиков более 200 миллионов рублей – на подключение домов к сетям ЖКХ, поставку лифтового оборудования, выплату субсидий», – отметил губернатор.

Решение о целесообразности финансирования завершения строительства либо выплаты денежной компенсации дольщикам принимается наблюдательным советом ППК фонда на основании результатов оценки такого объекта специализированной экспертной организацией после проведения документарного и инструментального обследования объекта. При этом заявки на финансирование с участием ППК фонда рассматриваются только после подготовки застройщиком (конкурсным управляющим) заявки установленной формы с приложением необходимого пакета документов на имя генерального директора ППК фонд при наличии ходатайства правительства региона с учётом софинансирования достройки объектов.

Группа компаний «ПТК-30» осуществляла строительство многоквартирных домов на территории г. Новосибирска, в том числе ЖК «Деловой квартал» по ул. Дуси Ковальчук. ООО «Партнёр-Инвест», входящее в группу компаний «ПТК-30», в 2014 году начало строительство двух МКД общей площадью 24 296,14 м2 с количеством квартир 598 (количество граждан – 543 чел., общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве – 530). С 2018 года строительство многоквартирных домов было приостановлено. Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2019 №А45-2126/2018 ООО «Партнёр-Инвест» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства. Процедура банкротства в настоящее время не завершена.

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