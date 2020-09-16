ВТБ тестирует новый формат сделок дистанционного рефинансирования ипотеки, который в перспективе позволит отказаться от посещения офиса банка.

Пилот проходит в 11 регионах России – в их число вошли Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область. На данный момент свой платеж по ипотеке таким образом снизили более 200 клиентов. К концу года, по словам представителей банка, сервис может быть тиражирован по всей стране.

«Многие заемщики хотят улучшить условия по ипотеке, снижая размер ежемесячных платежей, но опасаются сложной процедуры рефинансирования. ВТБ создает стопроцентно цифровой клиентский путь для всех ипотечных продуктов. В этот раз мы пилотируем максимально быстрое и простое рефинансирование. Пока для этого нужен один визит в банк, в перспективе весь процесс будет дистанционным. Это позволит клиентам перевести ипотеку в наш банк и намного проще снижать свои платежи по ней», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Заявку на рефинансирование клиент может направить онлайн через сайт. На сделке заемщик получит электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник ВТБ сам направит их на регистрацию. Пока клиентам потребуется один раз посетить офис банка, но в перспективе сделка будет оформляться полностью дистанционно.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной поддержки семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

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