Резкое похолодание наступит в Новосибирской области в ближайшие дни

Синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области. До конца недели ночная температура упадёт до плюс трёх, ожидается сильный ветер.

По данным Новосибирского гидрометцентра, уже в пятницу температура воздуха в городе и области будет стремительно снижаться.

«В ближайшие дни погода будет связана с влиянием периферии циклонической системы. Вероятны дожди с грозами при порывистом ветре до 20–23 метров в секунду, ожидается постепенное понижение температуры», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В четверг, 17 сентября, по области температура воздуха упадёт до +13…+18 градусов, а в Новосибирске останется в пределах +19. Днём 18 и 19 сентября в областном центре похолодает до +13…+15 градусов, а по области – до +11…+16 градусов. 19 сентября по области ожидается +9…+14 градусов, в Новосибирске — +13…+15.

В ночь на 17 сентября в Новосибирской области ожидается +6…+11 градусов, 18 сентября — +5…+10 градусов, а 19 сентября — +3…+8.

Ранее сообщалось о первых заморозках в регионе.

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