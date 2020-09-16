Почти 300 млн выделят на ремонт купола Новосибирского оперного театра из федерального бюджета

В комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований решили выделить 246 млн руб. на ремонт купола Новосибирского театра оперы и балета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

О заявлении председателя Госдумы сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Здание уникальное, а купол является одной из примет Новосибирска и узнаваем во всем мире, можно сказать один из брендов города», – отметил Александр Жуков.

Сейчас здание Новосибирского оперного театра – крупнейшее театральное помещение в мире, а его купол – самая уникальная его часть. Диаметр купола составляет 60 метров, высота – 35 метров, а толщина – от 8 до 10 сантиметров.

«Купольное перекрытие без контрфорсов и ферм впервые было применено в строительной практике Европы. Конструкция купола требовала новых инженерных решений и подходов и предельно аккуратной реализации. Купол свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, его покрытие металлическое, с декоративными чешуйками серебристого цвета по деревянным конструкциям и обрешетке», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Первоначальное покрытие купола было изготовлено из кровельное стали. В 1990-х годах кровлю реставрировали, для чего заводе имени Чкалова изготовили новые «чешуйки», причём использовали технологию, которая применялась для создания самолётов. В 2000-х годах купол реставрировали снова, тогда и восстановили первоначальный рисунок покрытия.

Ранее сообщалось о том, что в сквере возле Новосибирского театра оперы и балета идёт второй этап благоустройства.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.