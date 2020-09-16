Сбербанк предлагает застраховать бизнес от киберрисков

«Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» объявили об усовершенствовании программы страхования киберрисков для малого и среднего бизнеса. Теперь клиенты могут выбрать оптимальное страховое решение, не переплачивая за ненужные опции.
Согласно исследованию дочерней компании Сбербанка BI.ZONE почти во всех отраслях экономики кибербезопасность по-прежнему находится на низком уровне. «Количество кибератак в мире в 2019 году на 19% превысило показатели предыдущего года, причем в 81% случаев жертвами стали юридические лица. Около 50% систем предприятий имеет низкий уровень защиты, а 61% компаний подвержены взлому и утечкам данных», — прокомментировала генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка» Валентина Скляр. Слабее всего вопросы безопасности коммуникаций и отношений с третьими лицами проработаны в сферах медиа и e-commerce, а наименьшей зрелостью в области операционной безопасности характеризуются ретейл и IT.
Особую ценность для кибермошенников представляют персональные данные. Так, средняя по миру сумма ущерба, который несет компания в результате утечки персональных данных ее клиентов, по итогам 2019 года составила $3,92 млн — это говорит не только об актуальности проблемы, но и о высоких издержках.
«Мы опросили потенциальных клиентов и выяснили, что компании зачастую не страхуют бизнес от киберрисков из-за высокой стоимости полиса, — резюмирует директор по рискам СК «Сбербанк страхование» Владимир Новиков. — Поэтому мы модернизировали продукт, сделав его более гибким. Кроме того, при заключении договора по обновленной программе клиентам больше не нужно заполнять длинную анкету — это сделало процесс оформления страховки более комфортным. Подчеркну, что выплаты по программе значительно превышают стоимость полиса».
Обновленный продукт Сбербанка по киберстрахованию включает в себя пять различных программ. В зависимости от выбранной программы, клиенты застрахованы, в том числе, от несанкционированного списания денег со счета и простоя в результате кибератаки. Под страховой защитой находятся программное обеспечение, корпоративная электронная почта, сайты, облачные сервисы и базы данных компаний.
Стоимость годового полиса варьируется от 4300 рублей до 456 тыс. рублей исходя из выбранного тарифа, при этом сумма страховой защиты значительно превышает стоимость страховки.