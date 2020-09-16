В Новосибирске заработает аквапарк и возобновятся научные симпозиумы

В Новосибирской области продолжается поэтапное снятие введенных из-за пандемии ограничений – возобновит работу аквапарк «Аквамир», а ученые начнут проводить конференции и симпозиумы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, очередное снятие «коронавирусных» ограничений было одобрено в среду, 16 сентября, на заседании, которое провел губернатор Андрей Травников. «Предложенные изменения по возобновлению работы аквапарков, а также проведению научных конференций, форумов, симпозиумов были одобрены», — пояснили в облправительстве. Изменения вступят в силу с момента опубликования официальных документов с изменениями, однако уже сегодня в аккаунтах социальных сетей новосибирского акапарка «Аквамир» сегодня сообщили о начале работы водных горок.

Кроме того, на заседании регионального правительства было принято решение разрешить проведение в Новосибирской области Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников СФО. Согласно официальному сайту конкурса, его сибирская часть – полуфинал — запланирована на период с 26 сентября по 9 октября. По итогам полуфинальных испытаний будут отобраны 1,2 тыс. школьников, которые будут бороться за призы «Большой перемены» в Москве – размер призов доходит до миллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что с 12 сентября в Новосибирской области возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы.

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