Евгений Розанчугов, глава Ачинского района Красноярского края, задержан 16 сентября. Напомним, что в июне 2020 года ему было предъявлено обвинение в халатности, однако Розанчугов уклонялся от встреч с правоохранителями. В итоге глава Ачинского района Красноярского края был объявлен в федеральный розыск.

C лета текущего года установить местонахождение чиновника не представлялось возможным. Задержание Евгения Розанчугова произошло по стечению обстоятельств. «Накануне вечером в Ачинске, работая по обеспечению безопасности дорожного движения в городе, экипажем ДПС был остановлен автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился 51-летний мужчина. При проверке документов было установлено, что он находится в федеральном розыске. Сотрудниками ДПС мужчина был доставлен в МО МД России «Ачинский», — рассказали федеральным СМИ в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В 2016 году администрация Ачинского района начала подбирать подходящее жилье для выпускников детских домов, которым положены квартиры от государства по достижении 18 лет. Как установило следствие, Евгений Розанчугов, узнав об этом, приобрёл двухэтажное нежилое здание всего лишь за 200 тысяч рублей. Далее перевёл нежилое в жилое, провёл ремонт и продал администрации. Еще несколько аналогичных сделок проводились в течение двух лет – с 2016 по 2018 год. В общей сложности по версии следствия чиновник заработал на этом 6,7 миллиона рублей. Но по факту квартиры были не пригодны для постоянного проживания. СК возбудил уголовное дело «по факту халатности, повлекшей существенное нарушение законных прав и интересов детей-сирот (ч. 1 ст. 293 УК РФ)».

Глава района вину не признал и не раскаялся. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. «Континент Сибирь» следит за расследованием уголовного дела.

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