Цены на гречку в СФО стремительно растут и могут стать еще выше 

На минувшей неделе оптовые цены на гречку вновь резко увеличились, в итоге превысив 50 тысяч рублей за тонну. При этом официальных данных об урожае гречки в Алтайском крае в последнем отчете регионального минсельхоза на сегодня нет.

По предварительным данным Росстата, потребительские цены на крупы стали лидером по темпам роста на продовольственном рынке РФ. В этом году — они выросли на 24,5%. Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2475 рублей больше, чем неделей ранее. При этом на предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года — 28 268 рублей.

По данным информационного агентства «АПК-Информ», цены на новый урожай переработчики СФО сформировали еще в начале текущего месяца. Стоимость самой популярной крупы среди сибиряков в 2020/21 годах сможет обновить исторические максимумы.

Официальные данные по итогам уборочной компании в Алтайском крае региональный министр сельского хозяйства Александр Чеботаев огласил на этой неделе на совещании аппарата правительства Алтайского края. Так, зерновые и зернобобовые сельхозкультуры в регионе убраны с 64% площадей или с 2,1 млн га. Валовой сбор зерна составляет 2,6 млн тонн.

Напомним, что в Черепановском районе Новосибирской области в марте 2020 года начал работать новый завод по производству гречневой крупы, мощностью 50 тонн ядрицы в сутки.

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