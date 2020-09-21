Мэр Бердска Евгений Шестернин не получил мандат в Законодательном собрании Новосибирской области, куда он баллотировался по партийным спискам от «Единой России». Ранее перед ним стоял выбор – представлять партию в областном парламенте или переизбираться на пост главы горадминистрации.

Срок полномочий Шестернина на посту мэра истекает в ноябре. В то же время, градоначальник баллотировался в качестве одного из 38 представителей «Единой России» в Законодательном собрании региона. Он заявлял, что пойдёт в депутаты в случае его избрания.

«Если выберут депутатом — значит, пойду в депутаты», — сообщал он.

Однако по результатам окончательного подсчёта голосов 21 сентября Евгений Шестернин в списках не утверждён. Ранее издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на источник сообщало, что Шестернин намерен подать в отставку вне зависимости от исхода голосования 13 сентября. При этом в официальном ответе на запрос он заявил, что говорить о снятии его полномочий как мэра преждевременно.

Если же Шестернин будет вновь баллотироваться на пост мэра, ему предстоит пройти конкурсный отбор. После того, как губернатор и представители муниципальной территории одобрят его кандидатуру, он будет допущен до следующего этапа – депутатского голосования.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.