На стройплощадке нового терминала новосибирского аэропорта «Толмачёво» установили первую сваю

В аэропорту Толмачёво началась реконструкция аэровокзального комплекса. Предполагается, что его работа увеличит пропускную способность воздушного порта.

Как рассказали в компании, в течение двух месяцев на объекте планируется выполнить основное свайное из более чем 2 000 буронабивных свай. Следующими этапами работ станут устройство фундаментов и монтаж каркаса здания.

Генеральным подрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Договор с компанией подписан 11 августа 2020 года.

Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в III квартале 2022 года. Предполагается, что второй этап проекта будет реализован в 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Как отметил глава представительства холдинга АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ в России Эртан Бейяз, генеральный подрядчик обладает всеми возможностями и условиями для завершения работ в срок.

В свою очередь, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич подчеркнул, что в течение двух лет строительства терминала аэропорт Толмачёво обеспечит максимально возможные комфортные условия для пассажиров.

«В проекте нового терминала заложены технологические решения, которые позволят создать современный аэровокзальный комплекс и обеспечить задел для дальнейшего развития аэропорта Толмачёво, в том числе с учётом перспектив роста международных направлений», — отметил он.

По словам генерального директора ООО «Новапорт Холдинг» Сергея Рудакова, реконструкция аэровокзального комплекса второй взлётно-посадочной полосы, которая ведётся в рамках федерального контракта, позволит увеличить пропускную способность аэродрома

«Эти работы крайне важны для аэропорта уже сегодня. В дальнейшем мы видим необходимость развития комплекса ИВПП-1. А с учётом реконструкции терминала и планов «Почты России» по запуску в этом году Логистического почтового центра, аэропорт Новосибирска и Новосибирская область в целом получат мощное развитие по всем направлениям — пассажирскому, грузовому и почтовому», — отметил Сергей Рудаков.

Ранее сообщалось о том, что взлётная полоса иркутского аэропорта может вернуться в федеральную собственность.

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