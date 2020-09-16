По итогам выборов в Новосибирской области с 11 по 13 сентября большинство голосов во всех избирательных кампаниях досталось «Единой России». Глава региона Андрей Травников подвёл итоги голосования, встретившись с однопартийцами.

Как напомнил губернатор на встрече 15 сентября, из 4920 мандатов в представительные органы власти партия получила 3564, что составило 72% голосов.

«Я считаю, что мы завершаем эту кампанию достойно, что мы не зря трудились, потому что «Единая Россия» на территории Новосибирской области во всех избирательных кампаниях может отметить безоговорочную убедительную победу. Я благодарю всех за то время и силы, которые вы вложили в победу партии, в победу наших единомышленников», — сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что особенно сложной в рамках нынешних выборов стала избирательная кампания в Законодательное собрание области. По мнению депутата Олега Иванинского, который избран в Заксобрание от «Единой России» по округу №4, напряжённость кампании во многом объясняется применением современных технологий, которые раньше не использовались столь масштабно.

«Жизнь не стоит на месте, поэтому то, чего раньше не было, накладывает отпечаток на избирательную кампанию. Были задействованы и социальные сети, и мессенджеры, и другие технологии. Поэтому, безусловно, были новеллы, которые дестабилизировали работу кандидатов, и жители ввязывались в грязные активности, которые не всегда были оправданы. В целом было очень серьёзное политическое противостояние», — отметил Олег Иванинский в беседе с «Континентом Сибирь».

Победа же «Единой России» в избирательных кампаниях, по мнению Иванинского, объясняется тем, что избиратели голосовали за конкретных людей.

«Единую Россию» представляют люди, которые имеют богатый жизненный опыт и понятные профессиональные цели, они уже реализовались как лидеры в своих направлениях. Люди голосовали за людей, которые в большинстве своём очень уважаемые», — рассказал Олег Иванинский «Континенту Сибирь».

Как отметил вновь избранный мэр Кольцово Николай Красников, в наукограде избирательная кампания тоже была непростой, хотя и относительно спокойной.

«Бывали времена в 2010 году, когда было нашествие чужаков на наш городок. В этот раз всё было спокойнее. В нескольких округах избирались представители одной из партий, но они слабо могли конкурировать с нашими учёными, проживающими в Кольцово. В целом, у нас была довольно жёсткая борьба на местном уровне, иногда одним-двумя голосами решалась судьба мандата поселкового совета. Ну а что касается областного уровня, мне показалось, что на этот раз сама работа партии власти была организована толково, начиная от хорошей авторитетной тройки – губернатор Травников, Карелин, Шимкив. Очень сильная работа велась на всех уровнях», — сказал Николай Красников.

Напомним, в Заксобрании у «Единой России» 45 мандатов – 27 по одномандатным округам и 18 по партийным спискам. В новосибирском Совете депутатов партию будут представлять 23 человека.

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