Новый состав Думы города Томска: предварительный список депутатов

«Континент Сибирь» публикует список депутатов, вошедших в Думу города Томска, согласно предварительным результатам голосования. Несмотря на лидирующие позиции «Единой России» в середине предвыборной гонки, в итоге 19 из 27 мест достались представителям альтернативных партий.

Напомним, что по состоянию на 14 сентября предполагалось, что у единороссов будет девять мест в городской Думе, но самовыдвиженец Денис Ярмош буквально вырвал победу у Антона Иванова, лишив «ЕР» еще одного голоса. Таким образом, в итоговой конфигурации у «ЕР» 8 мест, у коммунистов – 6 , по два мандата у партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и штаба Алексея Навального. По одному депутату в новой Думе будут работать от партий «Новые люди» и ЛДПР и пять политиков являются самовыдвиженцами.

«Континент Сибирь» публикует итоговый список на основании данных системы «ГАС Выборы».

Александр Цинь-Дэ-Шань («Новые люди»)

Артем Канарёв («Яблоко»)

Илья Леонтьев («Едина Россия»)

Ксения Фадеева (штаб Навального)

Инга Первушина («Справедливая Россия»

Максим Резников («Единая Россия)

Анжелика Белоусова («Справедливая Россия»)

Игорь Лютаев (самовыдвижение)

Владимир Самокиш («Единая Россия»)

Евгений Кваерзин («Яблоко»)

Андрей Фатеев (штаб Навального)

Алексей Балановский («Единая Россия»)

Иван Андреев (КПРФ)

Александр Губарь (КПРФ)

Ярослав Тюкафкин (КПРФ)

Владимир Чолахян (КПРФ)

Диана Смолякова («Единая Россия)

Давид Аветян (самовыдвижение)

Евгений Лукьянчук (самовыдвижение)

Кирилл Картуков (КПРФ)

Чингиз Акатаев («Единая Россия)

Андрей Федченко («Единая Россия»)

Сергей Панов («Единая Россия)

Александр Полевечко (ЛДПР)

Андрей Киселев (КПРФ)

Денис Ярмош (самовыдвижение)

Максим Забелин (самовыдвижение)

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.