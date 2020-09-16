Новый состав Думы города Томска: предварительный список депутатов

«Континент Сибирь» публикует список депутатов, вошедших в Думу города Томска, согласно предварительным результатам голосования. Несмотря на лидирующие позиции «Единой России» в середине предвыборной гонки, в итоге 19 из 27 мест достались представителям альтернативных партий.
Напомним, что по состоянию на 14 сентября предполагалось, что у единороссов будет девять мест в городской Думе, но самовыдвиженец Денис Ярмош буквально вырвал победу у Антона Иванова, лишив «ЕР» еще одного голоса. Таким образом, в итоговой конфигурации у «ЕР» 8 мест, у коммунистов – 6 , по два мандата у партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и штаба Алексея Навального. По одному депутату в новой Думе будут работать от партий «Новые люди» и ЛДПР и пять политиков являются самовыдвиженцами.
«Континент Сибирь» публикует итоговый список на основании данных системы «ГАС Выборы».
- Александр Цинь-Дэ-Шань («Новые люди»)
- Артем Канарёв («Яблоко»)
- Илья Леонтьев («Едина Россия»)
- Ксения Фадеева (штаб Навального)
- Инга Первушина («Справедливая Россия»
- Максим Резников («Единая Россия)
- Анжелика Белоусова («Справедливая Россия»)
- Игорь Лютаев (самовыдвижение)
- Владимир Самокиш («Единая Россия»)
- Евгений Кваерзин («Яблоко»)
- Андрей Фатеев (штаб Навального)
- Алексей Балановский («Единая Россия»)
- Иван Андреев (КПРФ)
- Александр Губарь (КПРФ)
- Ярослав Тюкафкин (КПРФ)
- Владимир Чолахян (КПРФ)
- Диана Смолякова («Единая Россия)
- Давид Аветян (самовыдвижение)
- Евгений Лукьянчук (самовыдвижение)
- Кирилл Картуков (КПРФ)
- Чингиз Акатаев («Единая Россия)
- Андрей Федченко («Единая Россия»)
- Сергей Панов («Единая Россия)
- Александр Полевечко (ЛДПР)
- Андрей Киселев (КПРФ)
- Денис Ярмош (самовыдвижение)
- Максим Забелин (самовыдвижение)