Новый состав Думы города Томска: предварительный список депутатов

Анна Родионова
 
Новый состав Думы города Томска
Фото: tv2

«Континент Сибирь» публикует список депутатов, вошедших в Думу города Томска, согласно предварительным результатам голосования. Несмотря на лидирующие позиции «Единой России» в середине предвыборной гонки, в итоге 19 из 27 мест достались представителям альтернативных партий.

Напомним, что по состоянию на 14 сентября предполагалось, что у единороссов будет девять мест в городской Думе, но самовыдвиженец Денис Ярмош буквально вырвал победу у Антона Иванова, лишив «ЕР» еще одного голоса. Таким образом, в итоговой конфигурации у «ЕР» 8 мест,  у коммунистов – 6 , по два мандата у партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и штаба Алексея Навального. По одному депутату в новой Думе будут работать от партий «Новые люди» и ЛДПР и пять политиков являются самовыдвиженцами.

«Континент Сибирь» публикует итоговый список на основании данных системы «ГАС Выборы».

  • Александр Цинь-Дэ-Шань («Новые люди»)
  • Артем Канарёв («Яблоко»)
  • Илья Леонтьев («Едина Россия»)
  • Ксения Фадеева (штаб Навального)
  • Инга Первушина («Справедливая Россия»
  • Максим Резников («Единая Россия)
  • Анжелика Белоусова («Справедливая Россия»)
  • Игорь Лютаев (самовыдвижение)
  • Владимир Самокиш («Единая Россия»)
  • Евгений Кваерзин («Яблоко»)
  • Андрей Фатеев (штаб Навального)
  • Алексей Балановский («Единая Россия»)
  • Иван Андреев (КПРФ)
  • Александр Губарь (КПРФ)
  • Ярослав Тюкафкин (КПРФ)
  • Владимир Чолахян (КПРФ)
  • Диана Смолякова («Единая Россия)
  • Давид Аветян (самовыдвижение)
  • Евгений Лукьянчук (самовыдвижение)
  • Кирилл Картуков (КПРФ)
  • Чингиз Акатаев («Единая Россия)
  • Андрей Федченко («Единая Россия»)
  • Сергей Панов («Единая Россия)
  • Александр Полевечко (ЛДПР)
  • Андрей Киселев (КПРФ)
  • Денис Ярмош (самовыдвижение)
  • Максим Забелин (самовыдвижение)
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