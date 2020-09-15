Новосибирский завод намерен потребовать банкротства «Новоград Истейт»

Руководство новосибирского завода «Электроагрегат» заявило о намерении требовать банкротства АО «Новоград Истейт», связанного с известным бизнесменом Евгением Грибовым.

Заявление «Электроагрегата» опубликовано в Едином федеральном реестре сведений юридических лиц. Поводом для заявления стало решение арбитражного суда Новосибирской области о взыскании с «Новоград Истейт» около 17 млн рублей доходов от незаконного владения имуществом.

Иск «Электроагрегата» к «Новоград Истейту» был подан в октябре прошлого года. Руководство завода настаивало на том, что компания незаконно владела имуществом предприятия в период с 2012 по 2014 годы. По версии истца, «Электроагрегат» приобрел в собственность ряд нежилых помещений и долей в земельных участках в Новосибирске. «По утверждению истца в 2012 году указанные объекты выбыли из владения АО «Электроагрегат» в результате хищения бывшим акционером общества Грибовым Е.В. и были истребованы истцом в последующем», — говорится в решении суда. Одним из покупателей объектов недвижимости был «Новоград Истейт». «Имущество по цепочке сделок поступило во владение конечному подконтрольному Грибову Е.В. юридическому лицу — АО «Базис», — уточняется в материалах арбитража.

Напомним, Евгений Грибов является председателем совета директоров ГК «Новоград». Учредитель и руководитель специализирующегося на управлении недвижимостью АО «Новоград Истейт» Юрий Николаев вместе с Евгением Грибовым являются соучредителями общественной организации «Сибирский острог». В 2015 году Евгения Грибова обвинили в мошенничестве, сам бизнесмен и бывший акционер «Электроагрегата» считает причиной уголовного преследования внутрикорпоративный конфликт с мажоритарными акционерами предприятия.

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