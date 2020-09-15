Экс-представитель Новосибирской области в Госдуме перейдёт в Совет Федерации

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области, представитель ЛДПР Вадим Деньгин переходит в Совет Федерации. Непосредственно до этого он руководил фракцией в нижней палате от Калужской и Брянской областей.

О переходе Деньгина в Совфед сообщили РИА «Новости» со ссылкой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Идёт сенатор наш в верхнюю палату, сейчас это будет Вадим Деньгин», — сообщил Жириновский 15 сентября, добавив, что это последний день, когда Деньгин работает в Госдуме.

На место Вадима Деньгина придёт сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

С сентября 2016 года Вадим Деньгин представлял в Госдуме Калужскую и Брянскую области, а до этого с 2011 года — Новосибирскую область, будучи первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Однако в результате расследования «Континента Сибирь» в 2016 году выяснилось, что руководители новосибирских IT-предприятий не готовы рассуждать о том, насколько эффективно Деньгин представлял в Госдуме Новосибирскую область. Они заявили, что его фамилия им незнакома.

Между тем, Деньгин упомянут в числе инициаторов как минимум 25 законопроектов. Среди них – поправки, ограничивающие срок временного пребывания иностранных граждан в России, поправки в закон «Об исчислении времени», а также поправки в отдельные законодательные акты, уточняющие порядок обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях.

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