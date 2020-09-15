Алтайский краевой суд не удовлетворил жалобу экс-заместителя главы Барнаула Александра Алексеенко

Бывшему заместителю главы Барнаула Александру Алексеенко не удалось оспорить вынесенный ранее судом вердикт. За получение крупной взятки чиновник был приговорён индустриальным районным судом Барнаула к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,3 миллиона рублей и запретом на работу в госорганах.

Попытка смягчить вердикт первой инстанции не увенчалась успехом – приговор остался в силе. Соответствующая информация размещена на сайте прокуратуры Алтайского края.

Следствие установило, что с января 2018 по июнь 2019 года в бывший заместитель мэра получал незаконные денежные средства от учредителей одной из коммерческих компаний города. Предприятие занималось отведением жидких отходов на территории Барнаула. Денежный «бонус» чиновнику полагался за ряд послаблений со стороны городской администрации и профильных органов местного самоуправления. Кроме этого, компании за взятку предоставлялась возможность вести дела с максимальной для себя финансовой эффективностью. За это Алексеенко получил 1,3 миллиона рублей.

В отношении Алексеенко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Вину бывший помощник градоначальника признал полностью, еще в процессе расследования. Суд учёл это обстоятельство, но приговор вынес строгий — пять лет колонии строгого режима, штраф в размере 1,3 миллиона рублей и запрет на работу в госорганах. Сторона защиты попыталась оспорить его, подав апелляцию — адвокат Александра Алексеенко настаивал на условном сроке, однако, дело проиграла. В результате приговор первой инстанции вступил в законную силу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.