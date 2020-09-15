Юрий Валяев, занимающий должность начальника главного управления МВД России по обеспечению охраны общественного порядка, станет сенатором Еврейской автономной области. Такое решение принял избранный на днях губернатор региона Ростислав Гольдштейн. Ранее Юрий Валяев являлся главой МВД по Республике Алтай.

После победы на выборах губернатора Еврейской автономной области с 82,5% Ростислав Гольдштейн официально заявил, что на должности представителя региона в Совете федерации он видит только Юрия Валяева.

В данный момент Валяев в звании генерал-лейтенанта полиции занимает пост начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Чиновнику 61 год.

В 1980 году он пришел в ОВД Октябрьского райисполкома в Барнауле. С 1989 по 1993 занимал пост начальника ГОВД Октябрьского райисполкома. В 1993 году его назначили на должность начальника Ленинского районного отдела внутренних дел. В 1997 году Валяев получил должность замначальника УВД Барнаула, а в 1999 году – первого заместителя руководителя УВД Алтайского края. В 2002 году его перевели в Республику Алтай на пост главы МВД по региону. В этой должности он проработал до 2011 года, после чего его поставили во главе полиции Пермского края. Свою нынешнюю должность он получил в 2014 году в соответствии с указом президента.

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