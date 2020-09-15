«Трагическая ошибка на выборах в горсовет Новосибирска»: позиция Анатолия Кубанова

Вице-спикер от «Справедливой России» в Заксобрании Новосибирской области Анатолий Кубанов рассуждает об итогах выборов в новосибирский горсовет. По его мнению, результат был обусловлен отменой выборов по партийным спискам.

– Мы вступили в новую эпоху повышенной политической турбулентности. Это история, которая выходит далеко за границы нашей родной области, здесь и Хабаровск, и общая эскалация напряженности на границах РФ, и события в Минске. И важнейший фактор – карательные санитарно-карантинные меры, которые вызывают психостенический социальный синдром: усталость, люди напуганы. На этом фоне уважаемые депутаты, многократно избиравшиеся на своих округах, оказались наиболее уязвимы для контр-работы с позиции ложной новизны и острой демагогии. Выбор людей был обусловлен, прежде всего, повышенным запросом в это тревожное время на обновление. Отсюда так много новых лиц в представительных органах власти.

По результатам выборов в горсовет Новосибирска, особое внимание стоит обратить, что в современной истории нашей страны – это первый случай, когда навальнисты формируют в третьем по численности городе России полноценную депутатскую фракцию. Следовательно, их технологии современны и востребованы. Они демонстрируют всем старожилам нашей политической сцены, что надо быть актуальным, надо понимать как переформатируется общественное настроение.

Для искушенных экспертов было очевидно еще год назад после ошеломительно высокого результата Сергея Бойко на выборах мэра, что команда штаба Навального в Новосибирске с точки зрения организационной и агитационной работы весьма опасна для ЕР и для правящей в городе КПРФ. Они в отличие от стандартных методов ведения избирательной кампании включают новые технологии, такие как: пресловутое «умное голосование», которое я не считаю решающим фактором, и соцмедиа, где они на корпус впереди всех партий (за исключением разве «Справедливой России»). Плюс они наиболее убедительны для молодого избирателя, студентов – тех пассионарных ребят, которые устали от невозможности социального продвижения, не видят своей будущности с точки зрения карьерного роста. Новосибирский Штаб Навального продемонстрировал, что умеет структурировать это молодежное настроение, конвертировать его в мотив пойти поставить галочку за кандидата от несистемной оппозиции.

Сергей Бойко и остальные наши актуальные несистемные оппозиционеры перешли в новое качество легальных депутатов горсовета. Представьте, какой квантовый эффект получат наши власти причем не только местные, но и федеральные? Договариваться с ними, как некоторые по старинке наивно полагают, каким-то куском земли, какой-то «котлетой» не удастся. Они привязаны к другому забору, и он находится не в нашей области. Они будут использовать официальные возможности и нестандартные политтехнологии с выходом на иностранные СМИ, на мощнейшую либеральную клику в Москве, которая имеет внушительный медийный и финансовый ресурс. Мы будем свидетелями того, как наши навальнисты выступают в горсовете не как исключительно наши городские спикеры, а как во многом спикеры федеральные.

В свое время я был одним из тех, кто наиболее последовательно выступал против изменения модели выборов в горсовет Новосибирска. Было понятно, что новая система выборов опрокинет город в хаос с точки зрения политического управления. Не услышали. Нарезали 50 округов, убрали партийные списки, и ворота были распахнуты для захождения любых радикальных, нестандартных кандидатов, я говорю даже не про навальнистов. Много самовыдвиженцев выиграли округа без всякой поддержки «умного голосования». Практиков городского, областного управления, кто отвечает за жизнеобеспечение городских систем, это, конечно, должно было насторожить, потому что сохранение управляемости мегаполисом вопрос архиважный, и здесь устраивать политический цирк нельзя.

Сорвали все предохранители. С точки зрения политического менеджмента, была совершена трагическая ошибка. Они снесли барьеры, сделали микроокруга и получили макропроблемы.

Поэтому можно сказать, что в первое время контролировать Совет депутатов ни одна партия не будет. Как минимум год-полтора это будет стихийная трансфигурация разных союзов и временных коалиций, обид, склок, борьбы. Мы это проходили в горсовете в 90-х годах, когда была представлена широкая политическая палитра. Как минимум, будет не скучно.

Итоги выборов в Заксобрание области говорят о том, что нам удалось сформировать работоспособный орган. За это надо поблагодарить и Андрея Шимкива [спикер Заксобрания Новосибирской области], и Андрея Травникова [губернатор Новосибирской области]. Они, обладая большим государственным и политическим чутьем, не дали себя загнать в эту дешевую ловушку. Там тоже были горячие головы, которые пытались навязать мажоритарную модель выборов. Пойди они по такой модели, на сегодня Заксобрание было бы не менее скандальным и забавным, чем горсовет.

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