ЛДПР в Новосибирской области довольна своим результатом на выборах: позиция Евгения Лебедева

Руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгений Лебедев высказал свою точку зрения на течение избирательной кампании в регионе. Он отметил применение «грязных» технологий на выборах, однако результатом голосования его партия осталась довольна.

– Прошедшая в Новосибирске и области выборная кампания, как мы неоднократно отмечали в наших выступлениях и интервью, к сожалению, чистотой методов не отличалась, по нашим оценкам она была очень грязной. В ход шли все нечистоплотные технологии, которые только существуют. Тем не менее, это не помешало ЛДПР получить поддержку избирателей и уверенно взять пять мандатов в горсовете.

Не удивительно, что кандидаты, которые годами активно работали на округах на благо людей, получили на выборах голоса избирателей и одержали заслуженную победу. Удивительно другое – на что рассчитывали пассивные депутаты, которые давно почивают на лаврах и ничего не делают? Люди лишили их возможности продления мандатов, и это естественно, поскольку некоторых депутатов с 10-15 летним стажем депутатской деятельности они увидели на этих выборах вживую впервые.

Что касается пресловутого «умного голосования», то на кандидатов нашей партии оно никак не повлияло, да и не могло повлиять. Те, кто получил на своих округах большинство голосов – я, Ирина Беспечная, Инна Ильиных, Василий Стрекалов, Евгений Прохоров – получили бы голоса без всякой поддержки так называемой «коалиции» и кого бы то ни было ещё. Это результат ежедневной работы, встреч с людьми, решения проблем жителей. Такой открытости и доступности для общения с депутатами горожане давно ждали и высоко это оценили, отдав предпочтение кандидатам ЛДПР. А «умное голосование» это всего лишь манипулятивная технология, использующая имеющиеся протестные настроения.

Мы же планируем продолжать работу на своих округах, а также в комитетах и комиссиях горсовета в интересах избирателей, как и делали это раньше, вне зависимости от того, насколько близко или далеко дата следующих выборов.

В новом созыве фракции ЛДПР в Заксобрании области и Совете депутатов выросли. В региональном парламенте с 4 до 6 человек, в горсовете с 2 до 5. Поэтому мы можем констатировать, что результатами довольны, хотя выборы были далеко не чистыми.

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