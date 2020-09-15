Томский губернатор спросит у предпринимателей, увольнять ли бизнес-омбудсмена Падерина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен узнать мнение предпринимателей региона, прежде чем уволить областного бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. Отстранить его от занимаемой должности предложил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Глава Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителю губернатора региона по экономике Андрею Антонову поинтересоваться у предпринимателей, насколько эффективна работа томского бизнес-омбудсмена Валерия Падерина. Об сообщает пресс-служба администрации области.

Такое решение связано с тем, что федеральный уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов во время визита в Томск выразил недовольство работой Падерина. При этом он сослался на жалобы бизнесменов региона. Однако губернатор решил выяснить мнение бизнес-сообщества сам.

«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес. Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей, и только потом примем решение», — заявил Сергей Жвачкин.

Напомним, 9 сентября уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов инициировал отстранение от должности томского бизнес-омбудсмена, заявив, что на него неоднократно жаловались местные бизнесмены. Титов даже поставил подпись в документах, закрепляющих решение об отставке Падерина. Он сообщил, что осталось подписаться и губернатору региона.

«Уверен, что губернатор заинтересован в том, чтобы диалог между предпринимателями и властью складывался более продуктивно, чем сейчас», — сказал Борис Титов.

По словам Титова, в регионе не решаются многие бизнес-вопросы. В частности, проблема повышения арендной платы для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». Кроме того, как отметил Борис Титов, в Томской области затягивается введение в эксплуатацию делового комплекса «Сириус».

Валерий Падерин находится на посту уполномоченного по правам предпринимателей Томской области с 2014 года, в 2019 году он был переизбран на эту должность.

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