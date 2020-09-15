В Томской области состоялись довыборы в региональный парламент. Их проведение было связано с тем, что депутат Кетского одномандатного округа № 20 Александр Михкельсон в ноябре 2019 года занял пост главы Шегарского района.

Наибольшее количество голосов избирателей в ходе выборов в Законодательную думу Томской области получил кандидат от партии «Единая Россия» Степан Михайлов. Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

«Большинство голосов избирателей набрал Степан Михайлов, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» — 2 436», — говорится в официальном сообщении.

Вместе со Степаном Михайловым в выборах за областной мандат боролись: Тамара Шпенглер от партии «Справедливая Россия», набравшая 944 голоса, Константин Галимов-Ермак от КПРФ (909), Станислав Карпов от ЛДПР (571), представитель «Демократической партии России» Артем Богрянцев (225), Александр Королев «Партии прогресса» (224 ) и Вячеслав Струков от «Партии за справедливость», набравший 162 голоса.

Напомним, что в Томске 11-13 сентября также прошли выборы в городскую думу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.