Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Лиги эффективности» Илья Поляков прокомментировал итоги выборов в регионе. Он не уверен в существенной роли «умного голосования» и назвал причины, по которым выборы проиграли опытные депутаты.

– Главный вывод, который должны извлечь крупнейшие партии из прошедшей кампании – нельзя рассчитывать на победы, опираясь исключительно на договорённости между собой. Надо восстанавливать навыки политической конкуренции. Причём конкурировать идеями, полевой работой и программами. Многие из тех, кто пытался переизбраться, делали ставки на грязные технологии. Это сработало против них.

Роль «умного голосования» оценить сложно, потому что невозможно посчитать, сколько именно людей проголосовало именно из-за этой технологии. Я думаю, что люди делали осознанный выбор, который и повлиял на результаты.

По моему мнению, «Единая Россия» сохранит в горсовете формальное большинство, но градус дискуссий неизбежно вырастет в связи с ростом представительства других политических сил. Для принятия важных решений нужно будет формировать разносторонние альянсы.

Мы в Заксобрании ещё в прошлом созыве научились договариваться так, чтобы были учтены интересы всех партий. Было бы хорошо прийти к такому же уровню политической культуры и в городской политике. Кстати, в этом же и ответ на вопрос, почему в Заксобрании более стабильная ситуация.

На областном уровне позиции ЕР практически не изменились. В условиях резко возросшей политической конкуренции руководству региона удалось сохранить ситуацию стабильной.

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