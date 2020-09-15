Новый состав Совета депутатов Новосибирска: предварительный список

Публикуем список депутатов, вошедших в горсовет Новосибирска, согласно предварительным результатам голосования. Большинство в новосибирском горсовете – 23 голоса — досталось представителям «Единой России».

Кроме того, в Совет депутатов Новосибирска вошли 8 представителей КПРФ и 5 представителей ЛДПР, а также 12 самовыдвиженцев, в том числе от коалиции «Новосибирск 2020», и по одному представителю партий «Родина» и «Зелёные».

1.Екатерина Митряшина («Единая Россия»);

2.Евгений Лебедев (ЛДПР);

3.Георгий Андреев (КПРФ);

4.Ирина Беспечная (ЛДПР);

5.Евгений Прохоров (ЛДПР);

6.Ростислав Антонов (самовыдвиженец);

7.Антон Тыртышный (КПРФ);

8.Василий Стрекалов (ЛДПР);

9.Владислав Люмин («Единая Россия»);

10.Екатерина Шалимова (самовыдвиженец);

11.Игорь Украинцев («Зелёные»);

12.Степан Сафонкин (самовыдвиженец);

13.Ирина Константинова («Единая Россия»);

14.Павел Чернышев («Единая Россия»);

15.Елена Воронина («Единая Россия»);

16.Игорь Атякшев («Единая Россия»);

17.Леонид Рыбин («Родина»);

18.Евгений Крайнов («Единая Россия»);

19.Александр Тарасов («Единая Россия»);

20.Игорь Кудин («Единая Россия»);

21.Дмитрий Асанцев («Единая Россия»);

22.Александр Бестужев («Единая Россия»);

Дмитрий Колпаков («Единая Россия»);

24.Сергей Трубников («Единая Россия»);

25.Антон Картавин (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»);

26.Дмитрий Червов («Единая Россия»);

27.Александр Бурмистров (КПРФ);

28.Николай Тямин («Единая Россия»);

29.Денис Кулинич («Единая Россия»);

30.Андрей Аникин («Единая Россия»);

31.Кирилл Покровский («Единая Россия»);

32.Денис Чаховский («Единая Россия»);

33.Александр Савельев (самовыдвиженец);

34.Лилия Гончарова (самовыдвиженец);

35.Евгений Яковенко («Единая Россия»);

36.Алексей Джулай («Единая Россия»);

37.Игорь Титаренко («Единая Россия»);

38.Инна Ильиных (ЛДПР);

39.Александр Мухарыцин (самовыдвиженец);

40.Хельга Пирогова (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»);

41.Андрей Гудовский (самовыдвиженец);

42.Павел Горшков (КПРФ);

43.Андрей Любавский (КПРФ);

44.Алексей Михайлов (КПРФ);

45.Наталья Пинус (самовыдвиженец);

46.Светлана Каверзина (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»);

47.Виктор Стрельников (КПРФ);

48.Антон Бурмистров (КПРФ);

49.Сергей Бойко (самовыдвиженец, член коалиции «Новосибирск 2020»);

50.Сергей Бондаренко («Единая Россия»).

Ранее сообщалось о том, что на городском избирательном округе №35 обнаружили фальсификацию, в результате которой большинство голосов досталось 19-летнему кандидату от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеславу Якименко. Выяснилось, что на округе незаконно проголосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии, на что пожаловались сами же представители коалиции. При пересчёте голосов победу на округе одержал единоросс Евгений Яковенко, который ранее фигурировал в скандальном фильме Алексея Навального.

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