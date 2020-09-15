Омская группа компаний «Феникс-Авто» завершила сделку по продаже дилерского центра Hyundai известному омскому предпринимателю, учредителю группы компаний «БАРС» Виталию Ольшанскому. Благодаря такому шагу «Феникс-Авто» сможет пополнить портфель новыми для себя брендами — Mitsubishi, GAC, UzAuto, а «БАРС» — развивать в регионе бренд Hyundai, который занимает первое место по продажам по итогам 1 полугодия 2020 года.

Информацию о завершении сделки «Континенту Сибирь» подтвердили учредитель ГК «БАРС» Виталий Ольшанский и учредитель ГК «Феникс-Авто» Сергей Сырников.

Напомним, что ГК «Феникс-Авто» основана Сергеем Сырниковым и является официальным дилером Subaru, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Skoda, Ford, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омске. Также ранее группа компаний представляла в Омске бренды Audi, Toyota и Citroen.

Дилерство Hyundai группа компаний получила в 2011 году, разместив салон марки в автокомплексе на улице 10 лет октября. Этот актив до этого принадлежал «НОМОС-Банку» после ухода с рынка в 2009 году компании «Стайер», официально представлявшей в Омске бренды Ford и Volvo. ГК «Феникс-Авто» выкупила его в 2013 году. Общая площадь салона составляет 2670 кв.м., площадь шоу-рума — 650 кв.м., сервисной зоны — 830 кв.м., малярно-кузовного участка — 820 кв.м. В демонстрационном зале одновременно могут быть представлены 11 автомобилей, а «емкость» сервисной зоны, в свою очередь, достигает 12 машиномест.

После открытия салона в 2011 году “Феникс-Авто” стал вторым официальным дилером Hyundai в Омске. Первым являлась ГК «Евразия Моторс», официально представляющая Changan, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Hyundai, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Mercedes—Benz в Омске. В 2018 году Hyundai назначила в Омске третьего дилера, которым стала ГК «Альянс» (официальный дилер GM, UAZ в Омске).

Таким образом, на сегодня в Омске работает 3 официальных дилера Hyundai. Для сравнения: в Новосибирске речь идет о двух дилерах («Автомир», «Эксперт-Авто»), в Красноярске — об одном («Медведь Холдинге»).

По данным аналитического агентства «Автостат.Инфо», по итогам 1 полугодия 2020 года в Омской области было зарегистрировано 715 новых автомобилей Hyundai, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Такие результаты позволили Hyundai по итогам полугодия занять первое место по количеству регистраций новых автомобилей в Омской области. При этом, Hyundai Creta, по данным «Автостат.Инфо», стала самым популярным новым автомобилем в Омской области.

О продаже других дилерских центров «Феникс-Авто» по словам Сергея Сырникова речи не идет. Напротив, в ближайшее время группа компаний планирует пополнить портфель представляемых брендов. В частности, как ранее писал «Континент Сибирь», речь идет о Mitsubishi, GAC, UzAuto.

В свою очередь о том, что даст сделка группе компаний «БАРС», и какие изменения ожидают дилерский центр Hyundai, можно прочитать в материале по ссылке.

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