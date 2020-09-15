Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ рассуждает о позициях партии в Новосибирске и области по итогам прошедшей избирательной кампании.

– Выборы показали, что ситуация поменялась, изменились взгляды избирателей. Очевидно, хорошо поработали ребята из ЛДПР. Мы со своей стороны, конечно, были готовы к определенным переменам, но не ожидали, что «просядут» депутаты, которые переизбирались по три-четыре раза. Безусловно, нужно предметно анализировать потери и вообще итоги выборов.

«Умное голосование» сыграло свою роль. Команда коалиции основательно вклинивалась в избирательный процесс, создавала препятствия – где больше, где меньше.

«Единая Россия» сохранит контроль и в горсовете, и в Заксобрании. Но стоит учитывать сокращение партийной фракции в городском Совете. Она теперь должна быть более дисциплинированной. Если сейчас наши депутаты будут пропускать сессии, это может отразиться на принятии многих важных для ЕР решений. С другой стороны, есть возможность продемонстрировать способность депутатской группы к сплоченности и умение работать в разношерстном составе.

По Заксобранию ЕР вышла практически на результат 2015 года. По нашим расчетам, мы получаем 17-18 партийных мест плюс к 27, которые выиграли наши кандидаты по одномандатным округам. Надеемся привлечь в наши ряды некоторых самовыдвиженцев, рассчитываем на троих. Так что не исключено, что фракция будет состоять из 47 человек.

Мы получили по области достойный результат, потому что предметно работали. В регионе хорошо реализуется программа наказов. Сельские жители нам за это благодарны.

В Совете депутатов Новосибирска 50 одномандатных мест. В прошлом созыве во фракции «Единой России» состояли 33 депутата. По итогам прошедших выборов в горсовет избраны 23 кандидата от ЕР. В партии рассчитывают увеличить численность фракции за счет самовыдвиженцев. По информации «Континента Сибирь», речь идет об экс-министре региональной политики Андрее Гудовском, Александре Савельеве, который в прошлом созыве состоял во фракции «Справедливая Россия». Также к объединению единороссов собирается примкнуть новичок в горсовете Лилия Гончарова. Группа коммунистов в прошлом созыве состояла из 12 депутатов, после исключения Дениса Плотникова стало 11. По итогам голосования 11-13 сентября 2020 КПРФ получила 8 мандатов. У выдвиженцев ЛДПР 4 победы, к их фракции вероятно примкнет самовыдвиженец Евгений Прохоров. По одному мандату получили «Зеленые» и «Родина». Удачно выборы прошли для 13 самовыдвиженцев. В Заксобрание Новосибирской области, по предварительным данным областной избирательной комиссии, шесть партий преодолели пятипроцентный барьер. «Единая Россия» набрала 38,15%, КПРФ – 16,66%, ЛДПР – 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%. В региональный парламент прошли 27 одномандатников от «Единой России», шестеро – от КПРФ, двое – от «Родины. Также избраны трое самовыдвиженцев. Со всеми тремя ведутся переговоры о том, чтобы они примкнули к фракции «Единая Россия». Так, возможно, в группе единороссов окажется до 47 человек. В прошлом созыве было 49. В КПРФ было 6 одномандатников и 11 списочников.

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