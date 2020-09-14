Максим Булдаков и Алексей Грешилов лидируют на выборах в депутаты гордумы Иркутска

В Приангарье 11-13 сентября прошли выборы в 74 муниципальных образованиях, состоялось 89 кампаний. Жителям региона нужно было проголосовать за мэров двенадцати муниципалитетов региона, 35 глав и депутатов муниципальных дум — 42 кампании.

В итоге работу в должности градоначальников продолжат мэры-единороссы Сергей Петров (65,88%, Ангарский городской округ), Владимир Орноев (90,03%, Свирск), Вадим Семенов (86,99%, Черемхов), Леонид Фролов (35,73%, Иркутский район), Наталья Никитина (37,01%, Зиминский район), Владимир Самойлович (78,47%, Заларинский район) и Максим Романов (44,49%, Нижнеилимский район).

На повторных выборах депутата городской думы Иркутска по округу №16 победу одержал, также представитель «ЕР» Алексей Грешилов (25,05%), на довыборах по округу №10 – справедливоросс Максим Булдаков (57,35%).

Также в думу Ангарского городского округа избраны 19 представителей «Единой России», три – от ЛДПР, два – от КПРФ, один – от «Справедливой России». В думу Черемхова прошли 18 кандидатов от «Единой России», один – от «Справедливой России», а также самовыдвиженец. В Думе Свирска в новом составе будут работать десять депутатов от «Единой России» и пять самовыдвиженцами.

В Братске к своим обязанностям приступит новый мэр – единоросс Александр Дубравин, набравший (57,6%). Впервые избраны градоначальники Евгений Липатов от «ЕР» (Качугский район, 69,98%), а также самовыдвиженцы Алексей Морозов, (Мамско-Чуйский район, 32,05%), Николай Хрычов (Чунской район, 77,1%), Сергей Анисимов (Усть-Кутский МО, 35,39%).

Напомним, что мэром Ангарска стал единоросс Сергей Петров, а на выборах главы Иркутской области победу одержал Игорь Кобзев.

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