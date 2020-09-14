На выборы в Заксобрание Новосибирской области пришло меньше избирателей, чем в 2015 году

Явка на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области в 2020 году снизилась по сравнению с явкой на выборы депутатов регионального парламента предыдущего созыва в 2015 году. Разница составила 2,5%, сообщила глава облизбиркома Ольга Благо.

Как уточнила председатель облизбиркома Ольга Благо на пресс-конференции в ТАСС 14 сентября, до завершения подсчёта голосов эта цифра приблизительна.

11 и 12 сентября на участки в Новосибирске пришло почти одинаковое количество избирателей.

«11 сентября явка составила 7%, 12 сентября – около 8%. Остальные проголосовали 13 числа», — сообщила Ольга Благо.

Всего же, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 28% избирателей Новосибирской области. Известно также, что на дому проголосовало 58 тыс. 86 избирателей.

Напомним, к вечеру 13 сентября явка на выборы в Новосибирской области составила 25,23%, в том числе в Новосибирске – 18,43%.

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