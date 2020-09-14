По мнению председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, итоги прошедших выборов в региональный парламент были вполне ожидаемы. При этом отличительной особенностью нынешней кампании стала необычно высокая конкуренция. Об этом председатель ЗС рассказал на брифинге 14 сентября.

Комментируя приход в Заксобрание новых депутатов, Андрей Шимкив заметил, что видит в этом свои плюсы и выразил готовность работать с новыми членами регионального парламента.

«В Законодательном собрании появятся новые люди, новые лица. Никаких опасений по этому поводу нет. Наоборот, надеюсь, что работа будет интереснее, конструктивнее. Заходит молодежь. Это нормальный процесс. И я абсолютно уверен, что они будут точно так же работать на развитие области, города, а не заниматься какими-то политическими передрягами. В принципе все созывы Заксобрания на протяжении 20 лет меняли после выборов 25-30 человек. И в этот раз будет примерно также. Мы готовы к любым переменам. Думаю, всё будет нормально», — высказал уверенность Андрей Шимкив.

Комментируя итоги выборов для «Единой России», председатель ЗС НСО констатировал, что партии удалось получить большинство, и итоги являются ожидаемыми. Андрей Шимкив поблагодарил избирателей за их выбор, констатировав традиционно высокую поддержку среди селян. «Хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо нашим избирателям. Тем людям, которые пришли на участки и, вне зависимости от партийной принадлежности, высказали свое мнение», — сказал Андрей Шимкив.

Первую сессию новый состав ЗС НСО планирует, ориентировочно, провести уже 24 сентября. В ближайшие дни начнется работа по формированию комитетов и выбору их председателей. На текущий момент информации о дальнейшей конфигурации комитетов и их составе нет.

«В ближайшие 10 дней решение будет принято. Я никогда не был сторонником увеличения числа комитетов, потому что когда их слишком много, гораздо сложнее принимать решения из-за меньшего количества депутатов в комитетах. Будем это обсуждать», — объяснил Андрей Шимкив.

Председатель Заксобрания особо отметил высокую конкуренцию на прошедших выборах, а также то, что во время них не обошлось без некоторых эксцессов.

«Хочу отметить колоссальную конкуренцию на этих выборах. Это говорит о высоком статусе депутата Заксобрания. В большей степени кампания, выборы были честными. Были нюансы, но ни одни выборы не проходили без них. Ничего страшного, переживем и это», — заключил Андрей Шимкив.

Говоря о прошлом, 6-ом созыве, Андрей Шимкив выразил благодарность всем депутатам и надежду на продолжение их начинаний в новом созыве. «Думаю, что прошлый созыв запомнится надолго. Мы увидели совершенно новый уровень работы. Надеюсь, что в 7-ом созыве мы эту планку удержим», — пожелал Андрей Шимкив.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции по итогам выборов председатель областного избиркома Ольга Благо сообщила, что пятипроцентный барьер при распределении голосов в Законодательное собрание региона преодолели всего шесть партий: «Единая Россия» набрала 38,15%, КПРФ – 16,66%, ЛДПР – 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%. Таким образом, у «Единой России» в Заксобрании 27 мандатов, у КПРФ – 6, у партии «Родина» — 2, у самовыдвиженцев – 3.

Голоса в пользу остальных партий распределились следующим образом: партия «Родина» — 3,28%, «Зелёные» — 2,66%, «За правду» — 1,95%, «Партия роста» — 1,37%.

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