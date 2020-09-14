Новосибирский «Холидей» потребовал 27 млрд со своего создателя

Банкротящееся ООО «Компания Холидей» в лице управляющего Трофима Кузнецова потребовало включить его в число кредиторов также банкротящегося основателя торговой сети Николая Скороходова. Сумма долга превышает 27,5 млрд рублей.

Определение о принятии заявления о включении в реестр кредиторов должника опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Сумма требований ООО «Компания Холидей» к Николаю Скороходову составляет более 27,5 млрд рублей. Заявление будет рассмотрено 7 октября текущего года.

Николай Скороходов был объявлен банкротом в июне текущего года. Признать коммерсанта несостоятельным в конце 2018 года потребовал «Альфа-банк» из-за долга в размере 347,6 млн рублей. В отношении основателя «Холидея» введена процедура реализации имущества. В начале августа один из конкурсных кредиторов Скороходова, «Россельхозбанк», потребовал временно запретить коммерсанту выезд за пределы РФ.

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