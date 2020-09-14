Красноярский край: на выборах в органы местного самоуправления средняя явка составила 22%

В Красноярском крае прошли выборы в органы местного самоуправления районов и довыборы в Законодательное собрание края. Довыборы проводили ачинский и норильский одномандатные округа. В трёхдневном формате голосования избирком края работал впервые.

Согласно данным системы ГАС «Выборы», по состоянию на 8:00 утра 14 сентября, на муниципальных выборах в Красноярском крае представители «Единой России» получили 72,56% от общего количества мандатов. В Ачинском округе лидирует депутат горсовета Владимир Чернышенко, в Норильском – экс-министр энергетики Красноярского края и экс-заместитель председателя регионального правительства Юрий Захаринский.

Как и во многих регионах Сибири, где проходили выборы различного уровня, пальму первенства среди политических партий в Красноярском крае держит «ЕР». Единороссы одержали победу в 51 из 65 сельских поселениях. Исключение составил Берёзовский район, здесь лидирует партия ЛДПР, сумевшая собрать 31% голосов (у «ЕР» — 28%). В еще 12 поселениях победили самовыдвиженцы и в одном – представитель КПРФ.

В ходе избирательной кампании были выявлены и нарушения. В частности депутат Марина Якубенко говорила о фактах подкупа избирателей — якобы за «правильно отданный» голос штаб одного из кандидатов предлагал 700 рублей. Депутат уже обратилась с жалобами в краевой избирком, но ответа пока пришло.

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